Путин прокомментировал "далекие от правозащиты" действия Льва Пономарева

Российский лидер отметил, что главе правозащитного движения позволяли работать несмотря на позиции Пономарева по некоторым вопросам.

Российский президент Владимир Путин заявил, что главе ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву позволяли работать несмотря на его "далекие от правозащитной деятельности" позиции по некоторым вопросам. Об этом Путин сказал на заседании СПЧ.

В качестве примера политик привел солидарность Пономарева с позицией американского правительства по Крыму. Президент напомнил, что Пономарев также содействовал японцам в передаче им некоторых Курильских островов. Путин считает, что политические взгляды правозащитника не должны быть поводом ликвидировать его движение, к тому же, деятельность Пономарева снабжается президентскими грантами и удобствами в Москве, несмотря на признание иноагентом.

Движение "За права человека" ликвидировали 1 ноября по требованию Минюста после штрафов и обвинений в несоблюдении требований закона к деятельности организаций-иноагентов.

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Видео: l.a.ponomarev / VK; Грани.Ру, Совет Федерации, kremlin / YouTube