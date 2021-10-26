Путин отметил активное развитие Сбербанка

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Сбербанк активно развивается. Об этом он сказал в ходе встречи с председателем правления организации.
Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, ранее Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году. Так, помимо базового прогноза регулятор опубликовал три альтернативных сценария. Это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
Ранее Герман Греф заявил журналистам в рамках Восточного экономического форума 2021 года, что видит риски глобального финансового кризиса.
Видео: Youtube/Россия 24
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