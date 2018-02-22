Греф заявил, что видит риски глобального финансового кризиса

Он заявил, что очевиден перегрев на мировых финансовых рынках.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021, что видит риски глобального финансового кризиса. Об этом пишет ТАСС.

ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить. <...> Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует. Герман Греф, глава Сбербанка

Напомним, что Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году. Так, помимо базового прогноза регулятор опубликовал три альтернативных сценария. Это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".

Фото: kremlin.ru