Аксаков заявил, что через пару лет может наступить глобальный финансовый кризис

Все дело в накапливании финансовых пузырей.

Глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума сообщил ТАСС, что через пару лет может наступить глобальный финансовый кризис. По его словам, такой сценарий возможен, если мировые Центробанки не отреагируют на появившиеся финансовые "пузыри".

На мой взгляд, ничто не предвещает, может через пару лет, учитывая накапливание финансовых "пузырей", на Западе особенно, возможно проявление кризиса, если центральные банки не отреагируют, ФРС не отреагирует решительно, то может быть, будет. Анатолий Аксаков, глава Комитета по финансовому рынку Госдумы

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