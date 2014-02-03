Путин оценил работу платформы "Россия - страна возможностей"

Организация была создана в 2018 году.

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым заявил, что платформа немало сделала с момента своего создания в 2018 году.

Путин подчеркнул, что платформа была создана для повышения социальной мобильности лдей, чтобы у росиян было больше возможностей повышать свой уровень, а также добиваться поставленных жизненных целей.

За это время немало сделано, - сказал президент.

Напомним, что платформа была запущена по инициативе Владимира Путин на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. А в 2018 году появилась одноименная автономная некоммерческая организация.

Видео: YouTube / Россия 24