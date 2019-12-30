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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

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Глава РФ заявил, что конфликт в регионе негативно влияет на Европу.

Россия надеется, что с 12 января вооруженный конфликт в Ливии завершится. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент РФ напомнил, что он вместе с Эрдоган в совместном заявлении 8 января призвали прекратить бои в Ливии с 12 января. Российский лидер отметил, что ситуация в Ливии подрывает стабильность в регионе и негативно проецируется на Европу.

Меркель добавила, что встреча президентов Турции и РФ в Стамбуле была хорошей. Она добавил, что в скором времени по вопросу в Ливии смогут провести конференцию в Берлине.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1, Daily Mail, AFP news agency

 

Теги: ливия, меркель, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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