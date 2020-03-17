Об этом президент РФ заявил в спецпроекте "ТАССа".

Владимир Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства. Об этом политик рассказал в рамках спецпроекта "ТАССа". Отрывок ролика опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале "Пул N3". Глава государства объяснил свою позицию в коротком видео. Он считает, что "бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно".

Ранее в одном из видео спецпроекта Владимир путин назвал цель существования оппозиции. По словам президента России, политические активисты вносят большой положительный вклад. Они улучшают жизнь россиян на уровне муниципалитетов, крупных городов. Политик предложил оппозиции предложить собственную позитивную программу развития вместо привычной критики. Он считает, что оппозиции лучше будет выражать свое мнение в Интернете, а не выходить на несанкционированные митинги. Эти акции протеста являются провокацией для силовиков и используются для создания общественного резонанса.

Ранее Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина.

Видео: YouTube/Правительство России