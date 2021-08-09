Путин назвал отстранение паралимпийцев вмешательством политики в спорт

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 5 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отстранение российских паралимпийцев являлось убедительным доказательством прямого вмешательства политики в спорт. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции с членами российской паралимпийской команды.

Все мы помним о несправедливом отстранении команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уверен, что на грядущей Паралимпиаде российские спортсмены покажут себя достойно. Путин пообещал провести очную встречу с членами отечественной олимпийской и паралимпийской сборной после окончания спортивных мероприятий.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 5 сентября.

Напомним, сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом спортсмены РФ заняли пятое место в "золотом" медальном зачете, по количеству наград – третье. Всего в копилке олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Данный перечень возглавляет сборная Соединенных Штатов (39-41-33), на втором месте – Китай (38-32-18). Тройку лидеров замыкает Япония (27-14-17).

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Видео: YouTube / Россия 24