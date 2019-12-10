Путин назвал бесланскую трагедию своей пожизненной болью

Президент пообещал заняться вопросом о недостатке психологической помощи пережившим теракт.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бесланская трагедия 2004 года стала его личной болью на всю жизнь. Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека, где был поднят вопрос о недостатке психологической помощи пережившим теракт в Беслане.

Президент пообещал обязательно заняться вопросом о дополнительной поддержке для нуждающихся. Политик признался, что случившееся 15 лет назад – боль и "личная, и всей страны".

Теракт в первой школе Беслана произошел утром 1 сентября 2004 года. Жертвами террористов стали 334 человека, в том числе – 186 детей. Заложников три дня насильно держали в школьном спортзале, не давая воду и еду.

Ранее Путин прокомментировал "далекие от правозащиты" действия Льва Пономарева.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube