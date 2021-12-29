Путин написал статью об отношениях России и Китая

Материал опубликован под заголовком "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".

Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своей статье для информационного агентства КНР "Синьхуа". Материал опубликован под заголовком "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".

По словам главы государства, РФ и КНР являются близкими соседями, которых связывают многовековые традиции дружбы и доверия. Кроме того, считает Путин, они занимают близкие позиции по подходам к решению глобальных и внутренних вопросов, что способствует углублению политического диалога между странами.

Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее. Владимир Путин, президент РФ

Помимо этого, Путин отметил важную роль России и Китая в стабилизации мировой обстановки. По его мнению, страны способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений.

Ранее Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Украине и гарантии безопасности РФ.

Фото: kremlin.ru