Глава России выступил на памятном мероприятии.

Глава государства Владимир Путин лично приехал на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве. Торжественные памятные мероприятия проводятся в российском регионе, в ко тором во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения. Президент вышел на сцену юбилейного концерта, после чего выступил с речью. В частности, политик затронул специальную военную операцию. Участниками мероприятия стали военнослужащие, ветераны, общественные деятели и другие.

Напомним, что концерт организован в поселке Поныри, в котором проходила часть сражений Курской битвы. В 2013 году в честь 70-летнего юбилея в этом населенном пункте власти открыли мемориальный комплекс "Героям Северного фаса Курской дуги". Сегодня в Понырях открывается новый монумент в память о сражении.

Курская битва происходила 5 июля по 23 августа 1943 года. Этот бой стал одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Речь идет об одном из самых серьезных по масштабу противостояний между Советским Союзом и фашистской Германией. С обеих сторон в сражении было задействовано порядка четырех миллионов человек, свыше 10 тысяч танков и 11 тысяч самолетов.

Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru