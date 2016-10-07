Путин и Медведев поздравили режиссера Кончаловского с юбилеем

Андрею Кончаловскому, продолжателю династии Михалковых, сегодня исполняется 80 лет.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили с юбилеем режиссера Андрея Кончаловского. Сегодня знаменитый автор отмечает 80-летие.

Поздравительная телеграмма от главы РФ опубликована на сайте Кремля. В ней Путин назвал Кончаловского "человеком бесконечно талантливым и увлеченным". Президент добавил, что работы режиссера отличаются тонким психологизмом и "необычайно острым ощущением эпохи".

Медведев в своем поздравлении подчеркнул способность интерпретировать и экспериментировать. По мнению премьер-министра России, Кончаловский — "человек большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичный в самых разных своих проявлениях - как режиссер, сценарист и продюсер, актер и писатель".

Андрей Кончаловский родился в семье писателя Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской. Самые известные работы режиссера — "Рай", "Танго и Кэш", "Одиссея", "Дом дураков", "Глянец". Кончаловский дважды становился обладателем премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля.

Фото: russki.lu