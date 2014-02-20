Путин: в рамках "Фабрики проектного финансирования" реализуются проекты на 1,3 триллиона рублей

Глава государства считает, что механизм позволит снизить рыночные риски.

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" в настоящее время реализуются проекты с общим объемом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, в ходе Петербургского международного экономического форума сейчас происходят подписания важных соглашений, а также проводятся деловые встречи. Так, например, кредиторы "ФПФ" планируют вложить средства в разработку Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. По словам Путина, в данный проект будет вложено 570 миллиардов рублей.

При этом будет использован механизм "Фабрики проектного финансирования", который позволит снизить рыночные риски. Отмечу, что в рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, "Фабрика проектного финансирования" заработала в 2018 году. Данный инструмент предназначен для выделения больших льготных кредитов на строительство промышленных предприятий, стоимость которых составляет более трех миллиардов рублей. Кредиторами являются несколько банков страны и государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Ранее Путин заявил, что экономика РФ выходит из вызванного пандемией кризиса.

Видео: kremlin.ru