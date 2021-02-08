Реактор начал выходить на штатный режим работы.

Президент России Владимир Путин дал старт выводу нейтронного реактора в Гатчине на полную мощность. О запуске он заявил на заседании Совета при президенте по науке и образованию.

Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовые эксперименты. Владимир Путин, президент России

Реактор начал выходить на штатный режим работы. По словам президента ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука, выход на штатный режим работы — длинный и сложный этап.

Ранее Кончаловский объявил Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме.

Видео: kremlin.ru