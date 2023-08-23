Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году

Президент подчеркнул, что повышение уровня МРОТ должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников.

Президент России Владимир Путин анонсировал резкое увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, повышение уровня МРОТ составит 18,5% с начала следующего года. Он напомнил, что в начале нынешнего года показатель повысили на 6,3%. Президент подчеркнул, что повышение уровня МРОТ должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников.

Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.

Видео: kremlin.ru