Президент отметил рост вооруженных конфликтов, которые угрожают безопасности всех участников СНГ.

Украина превратилась в инструмент внешней политики США. Об это заявил президент России Владимир Путин на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По словам главы государства, не прекращаются попытки реализации цветных революций. Он также отметил рост вооруженных конфликтов, которые угрожают безопасности всех участников СНГ.

Мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США. Владимир Путин, президент Украины

Ранее Путин отметил, что мир становится многополярным.

Видео: kremlin.ru