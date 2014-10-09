Путин: Россия является одним из лидеров по глобальной декарбонизации

За последние 20 лет углеродная интенсивность экономики РФ ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, согласно экспертной оценке, является одним из лидеров глобальной декарбонизации. Об этом он сказал в ходе второго дня саммита "Большой двадцатки", в рамках которого лидеры обсуждают тему устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

Глава государства подчеркнул, доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40 процентов, а если учитывать использование газа – 86 процентов. По слова Путина, данный показатель является лучшим в мире.

По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах семерки. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, что РФ выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата и Парижскому соглашению.

Ранее Путин предложил странам "Большой двадцатки" составить рейтинг экологических проектов.

Видео: kremlin.ru