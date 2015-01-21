Путин: Россия изучит предложение о моратории на удары по гражданским объектам

По его словам, власти проанализируют ситуацию и примут соответствующее решение.

Россия изучит предложение о моратории на удары по гражданским объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

По его словам, с этим предложением стоит разобраться. Он подчеркнул, что власти проанализируют ситуацию и примут соответствующее решение. Также президент заявил, что Киев использует гражданские объекты для военных целей.

Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН