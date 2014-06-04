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Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном
Сегодня, 15:21
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Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном

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Договор о партнерстве Москвы и Тегерана был подписан в январе 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Договор о партнерстве Москвы и Тегерана был подписан 17 января 2025 года. Это произошло во время визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно тексту документа, страны договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, Москва и Тегеран будут тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений.

Ранее Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, иран, президент россии, стратегическое партнерство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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