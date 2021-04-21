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Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора
Сегодня, 12:28
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Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора

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Глава РФ назначил ответственными за проект Мишустина, Лихачева и Ковальчука.

Российский президент Владимир Путин дал поручение федеральному правительству подготовить и представить ему предложения относительно ускоренного формирования исследовательского жидкосолевого ядерного реактора. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Кремля. В пресс-службе администрации пояснили, что речь идет о проекте, необходимом в целях "выжигания" опасных радиоактивных веществ. Этот процесс важен для государства с точки зрения повышения экологической безопасности в сфере атомной энергетики.

Представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии.

текст документа

Уточним, что результаты работы должны быть представлены руководлству страны в срок до 1 июня 2025 года. Ответственными должностными лицами за реализацию задачи назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, а также президент НИЦ (научно-исследовательского центра) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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