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Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра
Сегодня, 12:08
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Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра

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Глава России дал поручение правительству.

Глава российского государства Владимир Путин поручил кабинету министров на федеральном уровне рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра. При этом чиновники должны предусмотреть доступ к его мощностям для отечественных исследователей. Соответствующее заявление президент сделал в списке поручений к правительству, утвержденном по результатам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также рабочей встречи с местными учеными. Мероприятия прошли 21 февраля. Доклад ответственных за выполнение задачи должностных лиц в администрации Кремля ожидают до 15 июля 2025 года. 

С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании... предусмотрев возможность доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра.

текст документа

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Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, кабмин, суперкомпьютер, указ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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