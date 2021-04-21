Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра

Глава России дал поручение правительству.

Глава российского государства Владимир Путин поручил кабинету министров на федеральном уровне рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра. При этом чиновники должны предусмотреть доступ к его мощностям для отечественных исследователей. Соответствующее заявление президент сделал в списке поручений к правительству, утвержденном по результатам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также рабочей встречи с местными учеными. Мероприятия прошли 21 февраля. Доклад ответственных за выполнение задачи должностных лиц в администрации Кремля ожидают до 15 июля 2025 года.

С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании... предусмотрев возможность доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра. текст документа

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.

Фото: Kremlin.ru