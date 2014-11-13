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Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства

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Глава РФ отправил приветственное обращение к участникам Форума регионов.

Президент Владимир Путин считает, что Россия и Белоруссия достигли стратегического образцового уровня партнерств и союзничества. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего обращения к участникам девятого форума регионов РФ и Белоруссии.

Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня.

Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, Союзное государство можно назвать примером настоящей взаимовыгодной и равноправной интеграции стран.

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Фото и видео: Kremlin.ru 

Теги: белоруссия, владимир путин, союзное государство, форум регионов россии и белорусии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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