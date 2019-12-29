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В Петербурге изменят движение трёх трамваев
Сегодня, 11:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге изменят движение трёх трамваев

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Причина изменений — путевые работы.

В понедельник, 2 марта, что в Петербурге изменят движение трёх трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Извесчтно, что в Северной столице начались путевые работы. В итоге свой маршрут изменят  с 01:30 7 марта до 04:50 10 марта и с 01:30 19 марта до 04:50 29 марта трамваи №10, №23 и №65.

Часть подвижного состава №10 передана на маршруты №№ 27 и 39. А № 23 проедет от к/ст "пр. Солидарности" по действующей трассе до Заневской площади, далее по Заневскому проспекту и по мосту Александра Невского. Отмечается, что для трамвая № 65 организована работа маршрута в выходные дни.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский студент угнал автомобиль у кладовщицы и попал в ДТП.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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