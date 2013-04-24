Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Артемовска и Угледара

Глава ДНР рассказал о напряженной ситуации у Святогорска.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы Донбасса продвигаются на Артемовском и Угледарском направлениях. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью для проекта "Соловьев Live". Гость эфира рассказал о том, что также войска продвигается в районе Песков и Марьинки. В настоящее время союзники закрепили в окраинах города Артемовск.

Продвигаются. И в районе Песок продвигаются, и Марьинки, и на Угледарском направлении продвигаются. Не говоря уже об Артемовском направлении. Там, ребята двигаются и двигаются хорошо. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт подчеркнул, что подразделения ВСУ пытались навести новую переправу через реку Северский Донец. Это необходимо киевскому режиму для того, чтобы подтягивать дополнительные силы и технику к городу Святогорску. По словам Денис Пушилина, этот план провалился. При этом ситуацию около населенного пункта он счел все еще напряженной.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE

