Глава ДНР считает, что Киев ведет себя глупо ради того, чтобы заработать очки перед переговорным процессом.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне. ОБ этом чиновник рассказал в интервью телеканалу "РБК". По мнению специалиста, сейчас наступает самый острый период на линии соприкосновения, зафиксированный за последние годы.

Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт напомнил, что украинские силовики "бряцают оружием" перед мирными переговорами. Он добавил, что такое поведение Киеву может дорого обойтись. Пушилин напомнил, что у правительства практически нет средств. Он не понимает, зачем тратить столько ресурсов ради "нескольких очков" в переговорном процессе. Действия Киева в ДНР считают сверхглупыми. Спикер отметил действия Парижа и Берлина, которые в качестве гаранта Минских соглашений требуют от Киева снижения напряженности в регионе.

Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО.

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