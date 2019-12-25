Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне. ОБ этом чиновник рассказал в интервью телеканалу "РБК". По мнению специалиста, сейчас наступает самый острый период на линии соприкосновения, зафиксированный за последние годы.
Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно.
Денис Пушилин, глава ДНР
Эксперт напомнил, что украинские силовики "бряцают оружием" перед мирными переговорами. Он добавил, что такое поведение Киеву может дорого обойтись. Пушилин напомнил, что у правительства практически нет средств. Он не понимает, зачем тратить столько ресурсов ради "нескольких очков" в переговорном процессе. Действия Киева в ДНР считают сверхглупыми. Спикер отметил действия Парижа и Берлина, которые в качестве гаранта Минских соглашений требуют от Киева снижения напряженности в регионе.
Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО.
Фото: Pixabay.com
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