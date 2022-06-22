Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации

Глава ДНР заявил, что власти региона не предоставят данные о погибших военных.

В Донецкой народной республике с начала специальной военной операции России на Донбассе погибли 190 мирных граждан. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник отметил, что в этом перечне значатся десять несовершеннолетних граждан. Также ранеными стали порядка 900 человек.

С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей, и порядка 900 человек раненых. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт пояснил, что речь идет об официальных статистических данных по погибшему гражданскому населению региона. Глава ДНР добавил, что официальные данные по военным власти республики не дают.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE