Пушилин: соблюдать договорённости становится труднее

Он подчеркнул, что непризнанная республика делает всё, чтобы не допустить нарастания эскалации конфликта.

Глава непризнанной Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что соблюдать договорённости по прекращению огня становится труднее, так как это приходится делать почти в одностороннем порядке.

По его словам, без превентивных мер сейчас не обойтись.

Нам всё труднее быть приверженными всем тем договорённостям, которые есть. Денис Пушилин, глава ДНР

Он подчеркнул, что непризнанная республика делает всё, чтобы не допустить нарастания эскалации конфликта.

Ранее мы писали, что военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ.

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