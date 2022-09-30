Пушилин: ситуация на краснолиманском направлении очень скоро будет переломлена

Глава ДНР рассказал, что это направления является самым сложным для Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что ситуация на краснолиманском направлении очень скоро будет переломлена. Об этом чиновник уведомил жителей Донбасса в ходе своего вечернего видеообращения. Он назвал данное направление для наступления войск наиболее сложным.

Но тем менее наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что по угледарскому направлению фиксируются неплохие результаты, а на отдельных участках военные продвигаются вперед. В частности, речь идет об 11-ом полке.

Пушилин: после вхождения в состав России граница между ДНР и РФ исчезнет.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.