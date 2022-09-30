Пушилин: ситуация на краснолиманском направлении очень скоро будет переломлена

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что ситуация на краснолиманском направлении очень скоро будет переломлена. Об этом чиновник уведомил жителей Донбасса в ходе своего вечернего видеообращения. Он назвал данное направление для наступления войск наиболее сложным.
Но тем менее наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим.
Денис Пушилин, глава ДНР
Эксперт добавил, что по угледарскому направлению фиксируются неплохие результаты, а на отдельных участках военные продвигаются вперед. В частности, речь идет об 11-ом полке.
Пушилин: после вхождения в состав России граница между ДНР и РФ исчезнет.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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