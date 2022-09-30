Пушилин: после вхождения в состав России граница между ДНР и РФ исчезнет

Глава ДНР объяснил, что граница ДНР в ее прежнем местоположении не будет функционировать.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после вхождения в состав России государственная граница между ДНР и РФ исчезнет. Об этом чиновник упомянул в ходе вечернего видеообращения. Эксперт пояснил, что на бывшей границе будут проводиться только отдельные проверки.

Граница в привычном для нас режиме исчезнет, останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут в большей степени с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. В остальном границ практически не будет. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях состоялись народные референдумы о присоединении данных регионов к составу России.

Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.