В ДНР рассказали об успехах Союзных сил по наступлению.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед на некоторых участках, а также военные из Союзных сил показывают хорошие результаты по маршруту до Песков. Об этом чиновник рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Да тяжело, но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед. Ну и сейчас одно из успешных направлений – это направление Песок, 11-й полк показывает хорошие результаты. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что союзные силы Донецкой народной республики ранее выбили украинских силовиков с боевых позиций, которые противники занимали в районе населенного пункта Пески, на окраине города Донецка. Позже представители Народной милиции ДНР уточнили, что боевики киевского режима планировали атаковать Пески, но наступление на них удалось отразить. ВСУ лишились части личного состава и вооружения.

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.