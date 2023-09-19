Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке

По его словам, оба пункта находятся в серой зоне.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в населенных пунктах Клещеевка и Андреевка. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, оба пункта находятся в серой зоне, где пытаются закрепиться украинские войска. Пушилин отметил, что российские подразделения держат огневой контроль населенных пунктов.

В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин оценил нехватку кадров в медучреждениях ДНР в 50%.

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