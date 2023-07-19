Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР оценил ситуацию в зоне СВО.

Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Эксперт пояснил, что в последние дни проведения СВО ликвидируется большое количество военных противника и его техники. В частности, на авдеевском направлении российские военные смогли улучшить свои позиции. Работа в этом направлении продолжается. На артемовском направлении обстановка остается без особых изменений, хотя Денис Пушилин заметил, что можно говорить о стабилизации ситуации. При этом ВСУ оказывают достаточно жесткое противостояние в северо-западной части от населенного пункта Клещеевка.

Что касается самых активных действий сейчас, это все же краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество за последние дни противника, большое количество техники противника. Идет улучшение также позиций. Денис Пушилин, врио главы ДНР



Врио главы ДНР добавил, что под Старомайорском продолжаются бои, а российские военнослужащие стараются как можно быстрее купировать ситуацию на территории.

ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР.

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