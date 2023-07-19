Пушилин: ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР

Денис Пушилин рассказал о работе ВСУ по гражданским объектам в ДНР.

Вооруженные силы Украины активизировали обстрелы населенных пунктов на территории Донецкой народной республики на фоне ухудшения ситуации на линии фронта. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что власти региона зафиксировали определенный уровень активизации действий противника. Однако в первую очередь речь идет не о боевых сражениях и позиционном противостоянии, а об обстрелах мирной гражданской инфраструктуры со стороны противника.

Это не только Донецк, это и Макеевка, и Горловка, и Ясиноватая. То есть противник действительно увеличил количество снарядов по нашим населенным пунктам… Особенно когда у них ухудшается на фронте Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.

Пушилин: порядка 13,5 тыс. машин скопились ночью на трассах в ДНР после ЧП в Крыму.

Фото и видео: Одноклассники / вести Live