Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование

Глава ДНР объяснил, когда обвиняемые могут подать прошение о помиловании.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, приговоренным к смертной казни иностранным наемникам осталось две недели на обжалование приговора. Соответствующее заявление руководитель ДНР сделал в рамках интервью для проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что фигуранты уголовного дела сейчас содержатся в одиночных камерах при адекватных условиях размещения. При этом излишеств заключенным не предоставляют, но у них есть все необходимое согласно международным нормам.

Примерно пару недель - на обжалование в конституционном порядке, а дальше - на усмотрение Минюста. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР отметил журналисту Владимиру Соловьеву, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока что не обращались к нему с просьбой о помиловании. Такая просьба может быть отправлена Денису Пушилину после того, как пройдет месяц, который дается стороне защиты на обжалование судебного постановления.

Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE