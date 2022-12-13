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Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении региона

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Врио главы ДНР оценил ситуацию на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что освобождение таких городов как Соледар, Артемовск и Северск позволит разрушить линию фронта в регионе. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил журналисту Владимиру Соловьеву о том, что занятие территории российскими войсками позволит разрушить оборонные конструкции ВСУ в ДНР на определенных этапах сражения.

Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла. <...> При правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, всу, денис пушилин, днр, соледар, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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