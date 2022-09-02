Пушилин назвал предстоящий референдум реализацией устремлений Донбасса

Глава ДНР рассказал о том, когда власти региона объявят о дне проведения референдума.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал предстоящий референдум в регионе о присоединении к составу РФ реализацией устремлений и желаний жителей Донбасса. Такое мнение чиновник высказал во время выступления на четвертом просветительском марафоне всероссийского общества "Знание".

Это практическая реализация тех желаний, тех устремлений, которые у нас были… Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт заметил участникам мероприятия, что возможность проведения референдума является итогом кропотливой работы. Он добавил, что изначально Россия признала документы ЛНР и ДНР, а дальше у населения появилась возможность получить российское гражданство на территории Ростовской области. Сейчас же миграционная служба работает в нескольких населенных пунктах ДНР, в том числе и освобожденных в рамках СВО. Денис Пушилин добавил, что дату референдума о присоединении ДНР к России власти огласят после полного освобождения территории республики.

Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР