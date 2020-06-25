Пушилин: наемников, задержанных в ДНР, бросили их страны

Глава ДНР рассказал о том, что судьбами осужденных наемников не интересуются.

Иностранных наемников, задержанных на территории Донецкой народной республики, фактически бросили их страны. Соответствующее заявление глава ДНР Денис Пушилин сделал в эфире канала "Соловьев LIVE". Гость шоу отметил, что до сих пор никто с региональными властями не связался по поводу судьбы осужденных.

Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о том, что в рамках законодательства ДНР, в настоящее время проводится апелляционный процесс по гражданам, которым вынесены смертные приговоры.

Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Артемовска и Угледара.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE