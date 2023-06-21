Пушилин: ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города

Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, из-за обстрелов в регионе не могут развернуть работу штаба по оказанию помощи. Пушилин подчеркнул, что такие обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для киевского режима новой болезненной точкой.
Ранее Пушилин сообщил об атаке Донецка двумя беспилотниками.
Видео: ВКонтакте / Соловьев Live
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