Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров

Глава ДНР рассказал о необходимости отодвинуть границу ДНР и ЛНР еще на 70 км.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил иностранным журналистам о том, что поступает информация о готовности США поставить киевскому режиму оружие с дальностью стрельбы 300 километров. В рамках брифинга чиновник отметил, что если это произойдет, то союзным силам Донбасса и ВС РФ придется отодвигать украинскую армию на это расстояние от городов и районов Донецкой и Луганской народных республик. Эксперт напомнил, что чем даьнобойнее оружие коллективный Запад поставляет ВСУ, тем дальше республикам Донбасса придется отодвигать противника.

Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт полагает, что на текущий момент линию фронта надо отодвигать от государственных границ минимум на 70 километров

Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Фото и видео: Telegram / Донбасс Онлайн