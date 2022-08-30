Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Глава ДНР рассказал, почему украинские власти хотят помешать визиту делегации экспертов на ЗАЭС.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что Вооруженные силы Украины хотят помешать визиту рабочей миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую Атомную электростанцию. Соответствующее заявление чиновник сделал во время брифинга с иностранными журналистами.

Ради пиара, ради того, чтобы Украина и дальше могла себя выставлять жертвой, они готовы пойти буквально на все. Они не считаются с гражданским населением на освобожденных территориях, они не считаются со своими военнослужащими. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что считает еще более чудовищным тот факт, что ВСУ, обстреливая территорию ЗАЭС, планируют помещать прибытию руководства МАГАТЭ. Это делается, по словам главы ДНР, для того, чтобы международные эксперты не смогли остановить то, что "сейчас там происходит".

На Запорожье считают, что ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам ЗАЭС.

Фото и видео: Telegram / ДНР Онлайн