Пушилин: ДНР планирует создать новый футбольный клуб "Шахтер"

По его словам, нынешний клуб уже не имеет к Донецку никакого отношения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах создать новый футбольный клуб "Шахтер" в Донецке. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Пушилин напомнил, что нынешний "Шахтер", который раньше играл в Донецке, сменил прописку и сейчас играет во Львове и Киеве. По его словам, к своему городу этот клуб уже не имеет никакого отношения.

Также глава ДНР отметил, что "Шахтер" нужно вернуть в новом виде. Он добавил, что для клуба уже найдены стадионы и предложения по спонсорам.

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Видео: РИА Новости