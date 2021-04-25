Пушилин: ДНР делает все для недопущения эскалации конфликта с Украиной

Глава ДНР намерен обратиться к странам-союзникам в случае обострения ситуации в Донбассе.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы ДНР прилагают максимум усилий для сдерживания обострения ситуации со стороны ВСУ. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Мы готовы к серьезному противодействию со стороны Украины. Безусловно, делаем все, чтобы ситуация не перешла в полномасштабные боевые действия, но это зависит не только от нас. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин подчеркнул, что при ухудшении ситуации ДНР будет обращаться к странам-союзникам при переходе властями Украины определенных "красных линий".

Ранее мы сообщали, что Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе.

Видео: Youtube/Министерство информации ДНР