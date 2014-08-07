Беглов: "Пункты вакцинации будут располагаться в транспортной и шаговой доступности"

Всего в городе будут работать 146 пунктов вакцинации.

Губернатор Петербурга посетил центр вакцинации на Стрельбищенской улице, он работает при городской поликлинике №19. Во время рабочего визита градоначальник заявил о том, что прививки против коронавируса были максимально доступны горожанам, а пункты вакцинации находиться в шаговой доступности.

В центре около метро "Бухарестская" работают три прививочных кабинета. Так как он принимает в две смены, то за день могут пройти вакцинацию 600 человек.

Беглов напомнил, что записаться на прививку можно по телефону и через Интернет.

В ближайшее время количество пунктов вакцинации увеличат до 146. Они будут открыты в том числе в 5 торговых центрах.

Фото: Telegram / Пул 78