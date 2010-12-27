Пункт назначения на "Скандинавии": вся трасса завалена бревнами

О пострадавших не сообщалось.

Днем 15 мая на трассе "Скандинавия", проходящей в Ленинградской области, произошло крупное ДТП. Как сообщают очевидцы, на дороге не разъехались лесовоз и легковушка.

Известно, что авария произошла между поворотами на Цвелодубово и Первомайский. Грузовик в результате удара опрокинулся, а весь груз, в данном случае бревна, рассыпались по дороге. В результате случившегося никто не погиб.

Стоит отметить, что срубленный лес перегородил большую часть дороги. Для движения осталась только одна полоса. Пока заторов не наблюдается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге низкий мост не пропустил мусоровоз.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург