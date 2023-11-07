Храм находится в Авиагородке.

Пулковские таможенники передали две иконы в храм священномученика Вениамина митрополита Петроградского, расположенный в Авиагородке. Иконы "Богоматерь Тихвинская" и "Богоматерь Троеручица" были признаны судом бесхозяйными и пополнили иконостас нового храма, освященного в августе 2024 года. Об этом рассказали представители Пулковской таможни.

Икону "Богоматерь Тихвинская" пытался незаконно вывезти из России гражданин Австралии, но у него не было разрешительных документов. ик написан по традиционному иконописному изводу на профессиональном уровне в последней четверти XX века. Современный русский иконописец предпринял попытки "состарить" церковную реликвию с помощью искусственного кракелюра и поверхностного загрязнения. Вторую икону — "Богоматерь Троеручица" — пытался вывезти гражданин Италии. Этот образ был составлен из разных частей, его художественная и историческая ценность была утрачена.

Обе иконы были признаны предметами религиозного культа, лишенными культурной и художественной ценности. Как пояснили в Пулковской таможне, конфискованные товары передаются в собственность государства.

Фото: Пулковская таможня