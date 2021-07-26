Пулково в 2022 году обслужит 18,2 млн пассажиров и обгонит Внуково

Петербургский аэропорт оказался на третьем месте.

По итогам 2022 года аэропорт Пулково обслужит 18,2 млн пассажиров, из них 16 млн на внутренних рейсах. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" рассказал гендиректор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

В этом году Пулково занял третье место по объему пассажиропотока среди российских аэропортов после Шереметьево и Домодедово. Петербургский аэропорт обогнал московский аэропорт Внуково. В Пулково рост на внутренних рейсах в 2022 году относительно 2019 составил 30%.

Сейчам, по словам Леонида Сергеева, прорабатывается возможность запуска рейсов в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки.

Аэропорт Левашово в Петербурге открыли после проведения реконструкции.

Фото: Piter.tv