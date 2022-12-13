Пулково с июня увеличит количество рейсов в Китай до восьми в неделю

Самолеты будут летать в Пекин, Шанхай и Чэнду.

Из Пулково с июня будет выполняться восемь рейсов в Китай в неделю. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиакомпания Hainan Airlines c 31 мая увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю, с 16 июня – до трех в неделю. К перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам.

С 3 июня авиакомпания Sichuan Airlines увеличит частоту полетов в Чэнду с одной до двух в неделю. Перелеты будут выполняться по четвергам и субботам.

А с 6 июня авиакомпания China Eastern Airlines начнет выполнять рейсы из Петербурга в аэропорт Пудун (Шанхай) по вторникам, четвергам и субботам.

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