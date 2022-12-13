С 6 июня откроют прямые рейсы в Шанхай из Петербурга

Из Шанхая туристы смогут продолжить путешествие по многим зарубежным направлениям.

Из Петербурга в Шанхай запустят с 6 июня прямые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю. Об этом рассказали 12 мая в пресс-службе "Воздушные ворота Северной столицы".

Это первый рейс по направлению с октября 2019 года. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет самолета из Пулково запланирован на 23:05, прилет из Шанхая в Петербург – в 21:05.

Выполняться рейсы будут на Airbus A330-300. Из Шанхая туристы смогут продолжить путешествие по многим зарубежным направлениям.

Ранее авиарейсы из Петербурга в Тегеран запустят с 1 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю.

Фото: piter.tv

