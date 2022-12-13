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Летом "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск
Сегодня, 15:06
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Летом "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск

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С 1 июня еженедельно из Пулково будет выполняться семь рейсов.

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск. Летом самолеты будут летать чаще. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. 

С 1 июня еженедельно из Пулково будет выполняться семь рейсов. Раньше их было три.

В компании отметили, что благодаря увеличению рейсов жители Петербурга и Иркутска смогут путешествовать чаще в дни школьных каникул и летних отпусков.

Кроме того, компания "Россия" тоже будет выполнять ежедневные рейсы в Иркутск. 

Ранее на Piter.tv: в Пулково планируют повысить субсидирование региональных воздушных перевозок.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, аэрофлот, иркутск, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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