Летом "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск

С 1 июня еженедельно из Пулково будет выполняться семь рейсов.

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск. Летом самолеты будут летать чаще. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 1 июня еженедельно из Пулково будет выполняться семь рейсов. Раньше их было три.

В компании отметили, что благодаря увеличению рейсов жители Петербурга и Иркутска смогут путешествовать чаще в дни школьных каникул и летних отпусков.

Кроме того, компания "Россия" тоже будет выполнять ежедневные рейсы в Иркутск.

Ранее на Piter.tv: в Пулково планируют повысить субсидирование региональных воздушных перевозок.

Фото: Piter.tv