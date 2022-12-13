В Пулково планируют повысить субсидирование региональных воздушных перевозок

Рост региональной поддержки происходит на фоне сокращения федеральных субсидий.

В Санкт-Петербурге планируют повысить субсидирование региональных воздушных перевозок. Город намерен выделить Пулково 168 миллионов рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В 2022 году комитет по транспорту Петербурга предоставил авиаперевозчикам субсидии в размере 150 миллионов.

Уточняется, что рост региональной поддержки происходит на фоне сокращения федеральных субсидий.

На петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной войны. В здании бывшего терминала "Прибытие" Пулково-2 10 мая в 19:00 пройдет специальная программа, приуроченная к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Piter.tv